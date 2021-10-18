В Крыму мотострелки учились уничтожать условного противника

В Крыму бойцы провели военные учения на полигоне Опук. Фото: "Википедия"

Около 20 вертолетов Южного военного округа произвели высадку мотострелковых подразделений в Крыму, сообщили в пресс-службе ЮВО.

По сценарию учений, условные бандформирования проникли на территорию республики, чтобы устроить теракты. Мотострелки при поддержке воздушного десанта блокировали и уничтожили условных боевиков. Уточняется, что действия проходили на полигоне Опук.

- Десантирование личного состава осуществлялось по-штурмовому из положения зависания вертолетов над землей с использованием канатных и других специальных средств. Прикрытие высадки тактического десанта обеспечили ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что истребители МиГ-29К проведут в Крыму учения. Военные будут тренироваться на авиационном комплексе НИТКА.

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