За последние сутки в Крыму выявили 597 новых заболевших Covid-19

В Крыму продолжают реализовывать усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Архив "КП"

За последние сутки на территории Республики Крым заболели новой коронавирусной инфекцией 597 человек. Всего с начала пандемии выявлено 88 243 положительных на Covid-19. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 888 человек. С начала пандемии в регионе выздоровели от ковида 74 049 пациентов, 31 – за истекшие сутки.

Ранее сообщалось, что в Крыму планируют ввести систему QR-кодов для посещения общественных мест. Аналогичная система уже действует в других регионах РФ.

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