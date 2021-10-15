В Крыму планируют ввести систему QR-кодов для посещения общественных мест

Власти Крыма готовятся к введению системы QR-кодов для вакцинированных Фото: Архив "КП"

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк допустил введение в регионе системы QR-кодов для вакцинированных от коронавируса при посещении общественных мест.

- Задачу такую поставил глава республики. Эта работа в начале пути. Возможно, QR-коды будут применены, – сказал Гоцанюк в эфире телеканала «Крым 24».

Аналогичная система уже действует в других регионах РФ. Гоцанюк также подчеркнул, что власти не рассматривают возможность введения локдауна на полуострове.

Напомним, еще недавно в Крыму не собирались вводить QR-коды. Показатели заболеваемости говорили об относительной стабилизации ситуации.

Ранее сообщалось, что Сергей Аксенов утвердил новые ограничения в Крыму и запретил ночные перевозки. На дистанционку перевели сотрудников госучреждений и студентов.

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