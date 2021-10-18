Ремонт на проспекте Победы в Симферополе намерены завершить в декабре

В Симферополе чинят дорогу на проспекте Победы Фото: Архив "КП"

Одну из главных улиц Симферополя – шестиполосный проспект Победы – ремонтируют круглосуточно, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Уточняется, что работы поводит компании «ВАД», которая работает круглосуточно. Специалисты сейчас укладывают первый слой асфальта.

- Работы стартовали от Бородинского кольца в сторону Куйбышевского рынка. Ремонт проспекта включен во второй этап реконструкции улично-дорожной сети Симферополя, – говорится в сообщении.

По планам, все работы должны завершить к декабрю текущего года.

Ранее сообщалось, что в Симферополе на Балаклавской по ночам ограничат движение транспорта. Рабочие приводят дорожное полотно в порядок.

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