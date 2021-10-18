В Крыму продлили предупреждение о высокой пожароопасности до 21 октября

Жителей Крыма предупредили о высокой пожарной опасности на полуострове Фото: Архив "КП"

Жителей и гостей Крыма предупредили о высокой пожарной опасности, которая будет сохраняться до 21 октября в центральных и южных районах полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Напомним, что в связи с высокой пожароопасностью с 30 апреля 2021 года на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Также действует запрет на посещение гражданами лесов и въезд автотранспорта в лесные массивы.

Жителям республики напомнили о мерах предосторожности: по возможности ограничить посещение лесов, на разводить костры, не жечь мусор, траву и иные отходы во дворах домов. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности, а в качестве наказания назначить штраф от 2 тысяч рубелей.

Ранее сообщалось, что некоторые улицы Симферополя останутся без воды 19 октября. Запланированы технические работы.

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