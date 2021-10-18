В Крыму в двойном ДТП пострадали водитель и медик кареты скорой

На ЮБК произошло двойное ДТП, пострадали двое. Фото: скриншот из видео

На трассе «Ялта–Севастополь» произошло двойное ДТП, в котором пострадали водитель легковушки и медицинский работник скорой помощи, прибывший на вызов.

Как пишет РИА, в 14.12 на 25-м километре трассы водитель автомобиля Лада Гранта, двигаясь со стороны Севастополя в Ялту, предпринял неудачную попытку обогнать автомобиль Daewoo. В результате столкновения водитель отечественной легковушки получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

В 14.30 на этом же участке дороги со стороны Ялты двигался Москвич, водитель которого выехал на встречку и врезался в стоящий на дороге Hyundai, у которого была открыта пассажирская дверь. В момент столкновения дверью ударило медицинского работника, который прибыл на место для оказания помощи пострадавшему в первом ДТП. Фельдшер получил травмы головы и ушиб локтя.

Ранее сообщалось, что на трассе Белогорск-Феодосия произошло смертельное ДТП. Столкнулись автобус и мотоцикл.

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