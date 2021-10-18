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Общество18 октября 2021 14:55

В Симферополе перекрыли улицу Гоголя до 20 октября

Проводятся ремонтные работы
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Симферополе временно недоступен для проезда участок на улице Гоголя

В Симферополе временно недоступен для проезда участок на улице Гоголя

Фото: Архив "КП"

Жителей и гостей Симферополя предупредили о временном перекрытии движения по улице Гоголя на участке от улицы Чернышевского до переулка Шаталова, сообщили в пресс-службе местной администрации. Уточняется, что ограничения для автомобилистов будут действовать до 20 октября.

- Администрация Симферополя просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным ограничениям и учитывать данную информацию при планировании передвижений по городу, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что канатная дорога на Ай-Петри временно приостанавливает работу. Точная дата возобновления перевозок пока не уточняется.

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