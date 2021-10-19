В Крыму ввели обязательную вакцинацию от Covid-19 для некоторых граждан

В Крыму для отдельных категорий граждан введена обязательная вакцинация Фото: Виталий ПАРУБОВ

В связи с ухудшением ситуации с Covid-19, в Крыму ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Соответствующее решение принял республиканский Роспотребнадзор.

В соответствии с постановлением, обязательной вакцинации подлежат работники образования, здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания, торговли и общественного питания (в том числе курьерской доставки), транспорта общего пользования (в том числе такси), бытовых услуг (в том числе прачечных, химчисток).

Также привиться должны сотрудники гостиниц, хостелов, гостевых домов, санаториев и других объектов размещения, салонов красоты, массажа, косметических и СПА-процедур, соляриев, бань, саун, физкультурно - оздоровительных комплексов, фитнес-центров, бассейнов.

Помимо этого, требование об обязательной вакцинации касается клиентских подразделений финансовых организаций, почтовых отделений, МФЦ, объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

В перечне категорий также указаны работники культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе игровых мероприятий, мастер -классов, сотрудники театров, кинотеатров, концертных залов. Требование распространяется и на государственных и муниципальных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов государственной власти, надзорных ведомств и подведомственных им организаций.

Напомним, только за последние 24 часа суточный прирост заболевших обновил максимум с начала пандемии в Крыму - выявлено 604 новых инфицированных.

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