В Симферополе продолжают бороться с нарушителями ковидных ограничений

В крымской столице продолжают следить за соблюдением атинтиковидных мер Фото: Архив "КП"

За последние 24 часа в Симферополе составлено 13 протоколов о нарушении ковидных ограничений на транспорте. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, всего за прошедшую неделю составлено более 40 протоколов о несоблюдении коронавирусных мер.

- В течение 17 октября мобильными группами обследовано 32 маршрутных транспортных средства. Совместно с сотрудниками полиции составлено 13 протоколов по ст. 20.6.1. КоАП РФ, – цитирует пресс-служба начальника управления административных органов администрации города Сергея Роика.

Напомним, комиссии администрации города регулярно выходят на рейды с 1 июля. Нарушителей могут обязать выплатить штраф в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Также по итогам обследования торгово-развлекательных центров, точек общепита и бытового обслуживания населения за этот период составлено 40 первичных актов. В территориальный отдел Роспотребнадзора переданы восемь материалов.

Ранее сообщалось, что в Крыму ввели обязательную вакцинацию от Covid-19 для некоторых граждан. В регионе продолжает расти суточный прирост инфицированных.

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