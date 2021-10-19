Первый замглавы Минстроя Крыма Карлен Петросян покинул пост

Карлен Петросян. Фото: пресс-служба Минстроя РК

Карлен Петросян покинул пост первого заместителя министра строительства и архитектуры Крыма. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

Чиновник занимал должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Крыма с 26 февраля 2019 года. С 23 сентября текущего года временно исполнял обязанности главы ведомства.

- Освободить Карлена Петросяна от должности первого заместителя министра строительства и архитектуры Крыма по собственной инициативе, – сказано в документе.

Ранее сообщалось, что Эдуард Селиванов отстранен от должности главы Джанкоя. Обязанности мэра города будет исполнять Игорь Ивин.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50