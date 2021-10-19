В Судаке горе-похититель отправится в тюрьму за кражу пустого сейфа

В Судаке задержали вора, который вынес из дома своей знакомой пустой сейф Фото: Архив "КП"

Правоохранители в Судаке задержали подозреваемого в хищении сейфа, в котором, как выяснилось позже, грабитель ничего не нашел. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, с заявлением о пропаже в отделение полиции обратилась местная жительница.

Стражи порядка оперативно задержали нарушителя. Тот не стал отпираться и рассказал, что увидел сейф в доме своей знакомой. Предприняв несколько неудачных попыток открыть металлический ящик, мужчина решил прихватить его с собой. Когда ему все же удалось открыть заветный тайник, внутри бедолага ничего не обнаружил, и, чтобы выручить хоть какие-нибудь средства, он сдал ящик на металлом.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в жилище), – говорится в сообщении.

Теперь нарушитель может сесть в тюрьму на шесть лет.

Ранее сообщалось, что в Симферополе вор с тележкой ночью обокрал магазин на 35 тысяч рублей. Все награбленное он продал за бесценок и купил себе выпить.

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