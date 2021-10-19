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Здоровье19 октября 2021 16:29

Вакцинация работников туристической сферы в Крыму позволит избежать жестких ковидных мер

В этому году республика бьет рекорды по турпотоку
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В АТОР заявили, что вакцинация работников туризма позволит Крыму избежать жестких мер

В АТОР заявили, что вакцинация работников туризма позволит Крыму избежать жестких мер

Фото: Архив "КП"

Введение в Крыму обязательной вакцинации для работников туристической сферы позволит избежать в республике более жестких ограничительных мер и увеличит туристический поток до рекордных показателей, заявила во вторник журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Роспотребнадзор во вторник предписал в Крыму обязательную вакцинацию от коронавируса сотрудникам ряда сфер, в том числе персоналу гостиниц, пансионатов, санаториев, домов отдыха, а также СПА-салонов.

- Обязательная вакцинация сотрудников в сфере услуг, персонала – это, на наш взгляд, правильная компромиссная мера, которая позволяет региону избежать введения жестких ограничений. Как я уже говорила, туристы реагируют на любые ограничения, которые вводятся в регионе, однозначным образом: спрос снижается, – сообщила Ломидзе.

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