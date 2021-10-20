ЦУР Республики Крым и Банк России будут бороться с киберпреступностью

ЦУР Республики Крым и Банк России будут информационно бороться с киберпреступностью Фото: Архив "КП"

Руководитель ЦУР РК Артем Артеменко и управляющий отделением по РК Южного ГУ Банка России Ирина Яблучанская договорились о совместной информационной работе по борьбе с киберпреступностью.

Напомним, в Крыму 18 октября стартовала «Неделя киберграмотности». Вебинары и интерактивы предусмотрены для тех, кто хочет защитить себя и свою семью от кибермошенников.

- Уверен, что наше взаимодействие позволит повысить финансовую грамотность у пользователей социальных сетей. Мы планируем запустить образовательную рубрику, чтобы крымчане не попадались в капкан кибермошенников, – рассказал Артеменко.

В рамках сотрудничества Банк России готов предоставлять ЦУР информацию по интересующим тематикам.

- Наше взаимодействие позволит широко распространять социально значимый контент, повышать уровень финансовой грамотности крымчан, давать практические советы и рекомендации, – уверена Ирина Яблучанская.

Специалисты будут рассказывать о способах защиты от телефонного и кибермошенничества, о принципах накопления, сбережения средств и планирования своего бюджета, нововведениях в области кредитования и инвестирования.

Первым событием по итогам прошедшей встречи станет круглый стол, который пройдет 21 октября в 11.00 на площадке ЦУР РК по адресу улица Петропавловская, 12. В ходе мероприятия ведущие эксперты представят статистику киберпреступлений по Крыму, расскажут о борьбе с мошенниками, ответственности за эти преступления, а также о мерах предосторожности и способах защиты.

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