В Феодосии строят инфраструктуру для нового десантно-штурмового полка

Объекты инфраструктуры первой очереди для нового десантно-штурмового полка в Крыму будут сданы до окончания текущего года. Фото: Министерство обороны РФ

До конца текущего года в Феодосии возведут инфраструктуру для нового десантно-штурмового полка, сообщили в Минобороны России.

За несколько месяцев рабочие завершат строительство штаба полка, двух солдатских общежитий (на 300 человек каждая) и столовую на 750 мест.

- Также до 1 сентября 2022 года планируем сдать новый детский сад для детей военнослужащих полка, – сообщил командующему командир Новороссийского соединения ВДВ гвардии генерал-майор Андрей Суховецкий.

В военном ведомстве уточнили, что до конца 2022 года будут построены объекты инфраструктуры второй очереди – три солдатских общежития и парковая зона.

Ранее сообщалось, что в Симферополе появится новое здание для детской школы искусств. Обучающимся необходимы специальные условия, которых они сейчас лишены.

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