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Здоровье21 октября 2021 12:35

Крымчанам старше 65 лет с 25 октября запрещено покидать свои дома

Меры не распространяются на медработников госучреждений
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Гражданам старше 65 лет запрещено без жизненной необходимости покидать свои дома

Гражданам старше 65 лет запрещено без жизненной необходимости покидать свои дома

Фото: Архив "КП"

Власти Крыма ввели новые ограничения, предписывающие жителям республики старше 65 лет не покидать свои дома с 25 октября. Об этом сказано в соответствующем указе главы Крыма Сергея Аксенова.

Ограничения не распространяются на граждан в возрасте 65 лет и старше, чье личное присутствие на рабочем месте необходимо для функционирования организации или учреждения. Также новые меры не коснутся и медработников госучреждений республики.

- С 25.10.2021 и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 65 лет не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, – говорится в тексте указа главы региона, подписанного председателем правительства Крыма Юрием Гоцанюком.

Ранее сообщалось, что с 30 октября по 7 ноября в Крыму - нерабочие дни. Однако не все предприятия прекратят работу.

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