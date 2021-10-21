Нерабочие дни в Крыму с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать

По мнению правительства, недельные выходные смогут снизить скорость распространения коронавируса в регионе Фото: Архив "КП"

В конце октября по всей стране вновь объявлены нерабочие дни, поэтому с 30 октября по 7 ноября крымчанам придется посидеть дома. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

На время частичного локдауна крымские предприятия сохранят заработную плату, поэтому доходы людей никак не пострадают.

Так, во время длинных выходных смогут работать системообразующие предприятия, предприятия, которые выпускают антиковидную продукцию - лекарства, вакцины, и продуктовые магазины.

Также будут работать больницы, коммунальные службы, энергетики, транспортные компании, перевозящие пассажиров.

По мнению правительства, недельные выходные смогут снизить скорость распространения коронавируса в регионе, которая не перестает бить рекорды. За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировали 621 случай зараженных.

- Убедительно прошу с пониманием отнестись к введенным временным ограничениям, воздержаться в выходные дни от массовых выездов на природу или в другие регионы, отдыха в больших компаниях, сократить контакты и, конечно, соблюдать все необходимые меры эпидемиологической безопасности - они просты и хорошо известны всем, - отметил глава Крыма.

Напомним, с 25 октября полуостров, как и другие регионы России, переходит на систему QR-кодов. С понедельника они будут обязательны для посещения объектов общепита, клубов, кальянных, концертных залов, парикмахерских, салонов красоты и косметических салонов, СПА, соляриев, бань и саун, массажных салонов и фитнес-центров, иных спортивных объектов и досуговых организаций, включая кинотеатры, театры, библиотеки, музеи, цирки. Указ напрямую запрещает бронирование и размещение постояльцев в отелях и гостиницах без QR-кодов, и рекомендует дополнительно требовать ПЦР-тесты не позднее 72 часов до въезда.

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