Крымчан ждет нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября из-за Covid-19

Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране из-за ситуации с коронавирусом Фото: Виталий ПАРУБОВ

Дни с 30 октября по 7 ноября включительно в России объявлены выходными. Соответствующее распоряжение дал президент РФ Владимир Путин, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Цель таких мер - снизить скорость распространения коронавирусной инфекции, чтобы защитить жизнь и здоровье граждан.

В Крыму активно увеличивается количество инфицированных ковидом. На этой неделе средний суточный прирост заболевших перевалил за 600 человек. Местные медицинские учреждения разворачивают новые койки, так как ковидные госпитали забиты под завязку. Чтобы хоть как-то сдержать всплеск заболеваемости, крымские власти прибегают к новым ограничениям.

Аксенов подчеркнул, что принятые главой государства меры принесут положительные результаты, если граждане проявят ответственность, терпение и дисциплину.

- Убедительно прошу с пониманием отнестись к введенным временным ограничениям, воздержаться в выходные дни от массовых выездов на природу или в другие регионы, отдыха в больших компаниях, сократить контакты и, конечно, соблюдать все необходимые меры эпидемиологической безопасности - они просты и хорошо известны всем, - пояснил глава РК.

Он добавил, что единственный верный способ обезопасить себя и своих близких от заразы - вакцинация. Аксенов призвал всех крымчан, которые еще не сделали прививку от ковида, пройти несложную процедуру, улучшив тем самым эпидемиологическую ситуацию в регионе.

- Чем больше число вакцинированных, тем лучше эпидемиологическая ситуация, тем быстрее появится возможность снять ограничения и вернуться к привычному ритму жизни, - заключил Аксенов.

Напомним, на прошлой неделе в силу вступили новые коронавирусные ограничения, согласно которым до 1 декабря все государственные и муниципальные органы должны перевести на «удаленку» половину своих сотрудников. Также из дома будут трудиться люди старше 65 лет и студенты. Кроме того, в Крыму ввели обязательную вакцинацию от Covid-19 для отдельных категорий граждан.

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