В Симферополе за соблюдением ковидных мер следят 17 рабочих групп

В Симферополе не прекращают находить нарушителей антиковидных мер Фото: Архив "КП"

В Симферополе продолжают следить за соблюдением антиковидых мер. По крымской столице проводят рейды 17 рабочих групп. Об этом в эфире «Радио Крым» рассказал заместитель главы местной администрации Владимир Ким.

Специалисты следят за тем, чтобы граждане носили защитные маски в общественном транспорте и других людных местах, а сотрудники магазинов, кафе и ресторанов соблюдали меры, предписанные Роспотребнадзором.

- 9 групп ходят по городу утром и вечером, еще 6 ходят по общепиту и субъектам хозяйственной деятельности с проверками. Есть еще 2 резервные группы, которые находятся у нас на всякий случай, – рассказал Ким.

Учитывая, что крымчане массово не пользуются масками в общественном транспорте, на некоторых граждан приходится составлять протоколы об административном нарушении.

Ранее сообщалось, что крымчанам старше 65 лет с 25 октября запрещено покидать свои дома. Меры не распространяются на медработников госучреждений.

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