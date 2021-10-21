Для посетителей Ялтинского заповедника временно недоступно «Экологическое кольцо»

«Экологическое кольцо» в Ялтинском заповеднике временно закрывают для туристов Фото: Архив "КП"

Туристы временно не смогут посещать эколого-просветительские маршруты «Экологическое кольцо» (Боткинская и Штангеевская тропы) и Таракташская тропа в Ялтинском горно-лестном заповеднике. Как сообщили ФГБУ «Заповедный Крым», ограничения начнут действовать 23 октября.

- Посещение до официального открытия опасно для жизни. В целях обеспечения безопасности, на территории будет дежурить инспекторский состав. О завершении работ мы сообщим в социальных сетях и на сайте, – говорится в сообщении.

На 24 октября объявляется сбор волонтеров для устранения каменных завалов.

Ранее сообщалось, что в Крыму восстановили туристические тропы, пострадавшие от летних ливней.На все работы ушло более двух недель.

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