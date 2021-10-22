В Крыму фотозона из живых цветов украсила Бал хризантем 2021

Панно их живых цветов. Фото: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

На Южном берегу Крыма 27 октября начнется Бал хризантем. В Никитском ботаническом саду основательно подготовились к знаменательному событию, которое пройдет в 68-ой раз.

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- Бал хризантем «Осенняя рапсодия» в Никитском саду. Эта цветочная композиция наверняка побьет рекорды по числу фотосессий возле нее, - такой пост сопровождает видео, которое появилось в соцсети.

Автор рисунка Головнева Е.Е. Фото: Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Пресс-секретарь Никитского сада Елена Голованова рассказала:

- В основе узора панно лежит стилизованное изображение цветка крупноцветковой хризантемы. Фон выполняется из хризантемы с бордовыми цветками. Для лепестков используются сорта с белыми и желтыми цветками, с центром из аспарагуса Шпренгера.

Правда официального открытия «Осенней рапсодии» в этом году не будет - ограничения из-за эпидемии коронавируса наложили табу на массовые мероприятия.

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