Власти РФ предоставят Крыму кредит в 1 миллиард рублей на развитие Евпатории

Крым получит кредит в 1 миллиард рублей на развитие Евпатории Фото: Анна КИРИЕНКО

Комиссия правительства РФ по региональному развитию одобрила новые заявки на предоставление российским субъектам инфраструктурных бюджетных кредитов. Крым, в частности, получит 1,1 миллиарда рублей на комплексное освоение территории в Евпатории, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, часть средств направят на реконструкцию электроподстанции в городе.

- Прогнозируемый эффект от проекта – ввод жилого комплекса общей площадью 200 тысяч квадратных метров и туристическо-рекреационного комплекса общей площадью номерного фонда 100 тысяч квадратных метров, а также детского сада на 280 мест, – привел данные Хуснуллин.

Кроме того, в рамках проекта запланировано благоустройство набережной озера Мойнаки и прилегающей территории. Когда сроки реализации проекта будут подходить к концу, в регионе безвозмездно будут переданы нуждающимся гражданам 10 тысяч квадратных метров квартир и продано 20 тысяч квадратных метров квартир по социальной цене муниципалитету и республике.

Ранее сообщалось, что в Феодосии строят инфраструктуру для нового десантно-штурмового полка. Все работы разбиты на два этапа.

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