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Происшествия22 октября 2021 13:07

В пригороде Симферополя объявлен карантин по бешенству

Владельцам кошек и собак нужно быть внимательными
Источник:kp.ru
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Коты чаще всего заражаются бешенством из внешней среды

Коты чаще всего заражаются бешенством из внешней среды

Фото: Анна КИРИЕНКО

В поселке Гвардейское под Симферополем ввели карантин по бешенству. Вирус домашним животным принесла лиса.

- Указом главы республики на все неблагополучной территории введены карантинные ограничения, - сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

На три месяца вводится мораторий на проведение в Гвардейском ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных со скоплением восприимчивых к вирусу животных.

Всего с начала года в Крыму зарегистрировано 9 случаев бешенства. Носителями вируса чаще всего становятся кошки и лисы, которые являются переносчиками инфекции.

Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит у животных и человека. Людям передается со слюной от больного животного.

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