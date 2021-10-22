В пригороде Симферополя объявлен карантин по бешенству

Коты чаще всего заражаются бешенством из внешней среды
Фото: Анна КИРИЕНКО
В поселке Гвардейское под Симферополем ввели карантин по бешенству. Вирус домашним животным принесла лиса.
- Указом главы республики на все неблагополучной территории введены карантинные ограничения, - сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
На три месяца вводится мораторий на проведение в Гвардейском ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных со скоплением восприимчивых к вирусу животных.
Всего с начала года в Крыму зарегистрировано 9 случаев бешенства. Носителями вируса чаще всего становятся кошки и лисы, которые являются переносчиками инфекции.
Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит у животных и человека. Людям передается со слюной от больного животного.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50