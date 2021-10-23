За последние сутки в Крыму выявили 638 новых заболевших

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Архив "КП"

За последние сутки на территории Республики Крым заболели новой коронавирусной инфекцией 638 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК. Всего с начала пандемии в регионе заболели ковидом 91 348 человек.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 9 663 человека, – говорится в сообщении.

Также количество выздоровевших за сутки составляет 823 человека, выздоровевших за весь период – 77 618. Кроме того, за последние 24 часа в республике умерли 16 человек, 2869 – с начала пандемии.

Ранее сообщалось, что за ночь 23 октября Республике Крым антиковидные меры сделали еще жестче.

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