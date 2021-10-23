Что произошло за ночь 23 октября: В Республике Крым антиковидные меры сделали еще жестче

При заселении в отели или санатории кроме QR-кода о вакцинации необходимо предоставлять и отрицательный ПЦР-тест на Covid-19. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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