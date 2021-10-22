Основной пакет ограничений вводится с 25 октября Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму ежедневно растет количество зараженных коронавирусом, ежедневно фиксируют не меньше 600 инфицированных. Из-за резкого всплеска заболеваемости в республике введены новые ограничения. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. «Комсомолка» дает ответ на вопрос о том, какие ограничения по коронавирусу действуют в Крыму.

Доступ в общественные места по qr-кодам

С 25 октября попасть в привычные общественные места можно будет только при предъявлении QR-кода переболевшего или привитого от ковида, также подойдет и отрицательный ПЦР-тест, действующий в течение 72-х часов.

Без QR-кодов не пустят в объекты общепита, кальянные, в концертные залы, парикмахерские, салоны красоты и косметические салоны, в СПА-салоны, солярии, бани и сауны. Также нельзя будет посетить без документов о вакцинации кинотеатры, театры, спортзалы и фитнес-центры.

Кроме того, в соответствии с указом главы РК Сергея Аксенова, предъявить QR-код нужно будет и при заселении в отели и гостиницы.

Самоизоляция и приостановка льготного проезда

В указе главы РК сказано, что людям старше 65 лет не рекомендовано с 25 октября покидать место жительства. Кроме того, с 10 ноября пожилым крымчанам не будет предоставляться льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях и поездах.

Исключение по самоизоляции и льготному проезду сделано только для пожилых людей, работающих в медицинской сфере, в социальной службе, в Роспотребнадзоре и тех, кто привлечен к проведению Всероссийской переписи населения. При этом у них должен быть сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса или QR-код, также подойдет код или сертификат о перенесенном ковиде.

Ограничения в работе заведений общепита и кинотеатров

Новая редакция указа главы РК возвращает летний режим работы кафе и ресторанов. Они могут работать с 8 утра до 23.00. В остальное время заведения общепита могут работать на вынос. В театрах и кинозалах возвращается схема заполнения 50% мест.

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