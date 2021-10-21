Для туристов в Крыму начнут действовать новые ковидные ограничения с 25 октября

Крым вводит дополнительные антиковидные меры безопасности для туристов Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму с 25 октября начнут действовать новые коронавирусные ограничения не только для жителей, но и для гостей полуострова, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В Крыму продолжает усугубляться ситуация с COVID-19. Количество заболевших растет рекордными темпами. Средний суточный прирост заболевших за последнюю неделю перевалил в регионе за 600 человек. Только за последние 24 часа в республике выявили 621 нового инфицированного.

Местные власти прибегают к различным мерам, чтобы сдержать распространение заразы. В частности, дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Данные меры, по планам, должны помочь более спокойно пережить пик новой волны эпидемии.

Ожидается, что в эти длинные выходные на полуостров приедут отдыхающие, что может лишь усугубить и не без того сложную ситуацию с коронавирусом в регионе.

- Бронирование, размещение и прием в гостиницах, санаториях, пансионатах возможно только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 сроком до 6 месяцев после выздоровления, – говорится в сообщении.

Всем средствам размещения настоятельно рекомендуется требовать предоставление справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, который был получен за 72 часа до поселения.

- Все объекты размещения должны усилить режим текущей дезинфекции, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования гостей, а также обеспечить термометрию на постоянной основе. Мы понимаем всю важность экономической составляющей туристической сферы и смежных отраслей для полуострова, но тем не менее настроены максимально обезопасить здоровье крымчан и наших гостей, - отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Также в Крыму продолжается активная вакцинация всех сотрудников сферы туризма, к настоящему моменту данную процедуру прошли 20 тысяч работников отрасти. Кроме того, во всех объектах размещения требуется усилить режим дезинфекции и следить за тем, чтобы гости не переставали пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Перед посещением любого общественного заведения в республике с 25 октября необходимо иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий вакцинацию от ковида. Опять же, работа таких заведений разрешена только при условии, что залы будут наполовину пустыми.

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