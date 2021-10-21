К декабрю в Крыму начнут производить свои экспресс-тесты на COVID-19

Соглашение о намерениях должны подписать 21 октября Фото: Архив "КП"

В начале декабря в Крыму начнут выпускать экспресс-тесты по выявлению инфекционных заболеваний, в том числе и на коронавирус, сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Дмитрий Ворона.

- В течение полутора месяцев в республике будет развернуто производство экспресс-тестов по выявлению инфекционных заболеваний, в том числе и новой коронавирусной инфекции. Это позволит выполнить поручение Президента по профилактике COVID-19 и в разы расширить объем тестирования инфицированных, - отметил Ворона.

Соглашение о намерениях по производству экспресс-тестовых систем «КрымТест» должны подписать заместитель Председателя Совета министров - министр финансов Республики Крым Ирина Кивико и директор по развитию компании «Уайт Продакт» Алексей Алтынбаев.

Напомним, с 25 октября допуск в общественные места в Крыму осуществляется при предъявлении QR-кодов. Это предусмотрено новой редакцией указа главы региона Сергея Аксенова о введении режима готовности к ЧС из-за коронавируса.

QR-коды обязательны для посещения объектов общепита, клубов, кальянных, концертных залов, парикмахерских, салонов красоты и косметических салонов, СПА, соляриев, бань и саун, массажных салонов и фитнес-центров, иных спортивных объектов и досуговых организаций, включая кинотеатры, театры, библиотеки, музеи, цирки. Указ напрямую запрещает бронирование и размещение постояльцев в отелях и гостиницах без QR-кодов, и рекомендует дополнительно требовать ПЦР-тесты не позднее 72 часов до въезда.

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