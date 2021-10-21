Крым станет первым регионом России, где начнут производство экспресс-тестов на ковид

Для экспресс-теста на коронавирус медики будут брать мазок из носоглотки. Фото: пресс-служба компании "Уайт продакт"

Республика Крым станет первым регионом в России, где начнут производить экспресс-тесты на коронавирус. Инфицированного ковидом человека можно будет определить за три минуты.

Как сообщили в пресс-службе Корпорации развития Крыма, 21 октября было подписано инвестиционное соглашение о намерениях, гарантирующее запуск «пилотного» производства тестов в регионе.

- Крым – станет первым регионом, в котором начнут производить российские тесты на выявление инфекционных заболеваний, в том числе и на ковид. Точность этих тестов очень высока – порядка 98%. Тесты, произведенные в Крыму, будут использоваться повсеместно, - сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

По ее словам, запуск производства тестов поможет создать новые рабочие места в Крыму.

Инвестор - компания «Уайт продакт» - планирует вложить в создание комплексной площадки по производству экспресс-тестов в Крыму около полумиллиарда рублей.

- Разных тест-систем очень много, но важно контролировать их качество, чтобы администрация знала, что именно используется на территории региона, - заявил директор по развитию компании «Уайт продакт» Алексей Алтынбаев.

По данным пресс-службы компании-инвестора, экспресс-тесты на коронавирус имеют высокие показатели точности - от 96% чувствительности к антигену от коронавируса. У пациента берут мазок из носоглотки и через 15-30 минут определяют, заражен ли человек вирусом.

Напомним, в Крыму с 25 октября вводятся жесткие антиковидные ограничения для местных жителей и туристов. В общественные места можно будет попасть только после предъявления qr-кода вакцинированного или переболевшего или же предварительно сдать ПЦР-тест.

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