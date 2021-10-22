Движущаяся мишень: В Симферополе стая собак напала на скутериста

Дмитрий на месяц выбыл из рабочего процесса. Фото: личный архив

«На меня напали собаки. Сильно искусали, порвали одежду. Готов рассказать». Согласитесь, когда такое сообщает взрослый мужчина, кажется, что он преувеличивает. Но когда это сопровождается фотографиями рваных ран на руках, покусанных пальцев и справкой из медучреждения, сомнений в серьезности случившегося не остается.

НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ НАПАДЕНИЯ

Вечером 18 октября Дмитрий Вахрушев возвращался домой с работы. Перемещаться по Симферополю из-за пробок давно удобнее на электросамокате, шурша листвой и вдыхая запахи осени. Внезапно, движущуюся цель атаковала собачья стая.

Куртка пришла в негодность - ее порвали собаки. Фото: личный архив

- Я работаю на стройке разнорабочим, езжу через дворы на улице Ракетная, - рассказал Дмитрий КП-Крым. - Там, возле многоэтажек, живут бродячие собаки. Жители их подкармливают, но к чужакам псы относятся агрессивно. На меня напали всей стаей, сбили с самоката, я упал и ударился виском о камень. Дальше под раздачу пошло все - руки, ноги, самокат. Я отбивался как мог. На подмогу прибежал парень какой-то, собаки ретировались. Я попросил его вытащить мой мобильник из кармана и вызвать в «скорую», поскольку у меня пальцы были разорваны в клочья - с них текла кровь.

В травмпункте мужчине оказали первую помощь, зафиксировали множественные укушенные раны верхних, нижних конечностей и лица, дали направление на прививки от бешенства. От процедурной медсестры Дмитрий узнал, что он не первый укушенный с улицы Ракетная: буквально на днях цикл прививок закончила женщина, на которую напала та же стая.

Искусанные пальцы, как свидетельство о нападении животных. Фото: личный архив

- Тоже самое мне сказали в администрации Симферополя, когда я сообщил о факте нападения, - подчеркнул пострадавший. - Говорят, случаев много, вы не первый. Но мне от этого не легче. Я кормлю семью, жена работает на минималку, есть 11-летний ребенок. Теперь мне три недели нельзя ничего руками делать, пока раны затянутся. И это не моя вина, что в городской черте собаки стаей нападают на человека - за их отлов отвечают муниципальные службы.

ДОГОВОР ЕСТЬ, ТОЛКУ НЕТ

В администрации Симферополя все вопросы об отлове собак советуют адресовать в Единую дежурную диспетчерскую службу. На отлов, вывоз, стерилизацию бродячих животных город заключает договор со специализированными предприятиями, куда передает информацию, поступившую от пострадавших граждан.

- Подрядная организация отлавливает собак, стерилизует и выпускает в естественную среду обитания, - отметили в администрации. - Это нормы федерального законодательства. Но проблему это не всегда решает - собаки не утрачивают агрессивность после стерилизации.

Укушенные раны зафиксировали в травмпункте. Фото: личный архив

Сообщения о нападении собак администрация получает как от самих пострадавших, так и от правоохранительных органов, куда обращаются покусанные собаками граждане, если их здоровью причинен значительный ущерб.

Дмитрий Вахрушев написал заявление в полицию с целью дальнейшего обращения в суд за компенсацией. Заявление приняли, судебно-медицинская экспертиза пройдена. Осталось дело за малым - вердиктом экспертов, что раны на теле пострадавшего действительно от клыков животных, а не, скажем, гвоздей на стройке, где работает Дмитрий.

СТЕРЕЛИЗОВАЛИ, ДА НЕ ВЫСТЕРЕЛИЗОВАЛИ

В общественной организации «Верный друг» КП-Крым подтвердили, что занимаются отловом и стерилизацией бездомных животных в Симферополе. По договору проводится отлов, вакцинация, стерилизация и изоляция агрессивных собак. Но городского приюта в Симферополе до сих пор нет.

В справке зафиксированы укушенные раны. Фото: личный архив

- Общественная организация выполняет контракт, и уже 35 агрессивных собак мы простерилизовали и изолировали, - сообщила руководитель «Верного друга» Людмила Милованова. - Плюс столько же мы забрали сбитых на дорогах, от умерших в результате ковида хозяев и т.д. Городского приюта в Симферополе до сих пор нет! Всех собак мы распределяем по действующим приютам и кормим за счет нашей общественной организации. Усыплять не имеем права, должны пожизненно содержать.

В этом году всего около 600 собак прошли стерилизацию. Агрессивность животного определяется по количеству жалоб в администрацию, и, зачастую, на пожизненное содержание отправляются собаки, которые не имеют агрессивных черт поведения, но отличаются большим эпистолярным сопровождением.

Пострадавший расчитывает на компенсацию. Фото: личный архив

- От МВД все заявления поступают в администрацию. На этом основании мы уже получаем заказ изъять из естественной среды ту или иную собаку. Случаи укусов, безусловно, идут первыми в учет, - заверила Милованова.

Напомним, правоохранители не спешат возбуждать уголовные дела, связанные с агрессивностью животных или в отношении них. Полицейские не находят состава преступления в нанесенных увечьях, поскольку доказать источник их происхождения можно только записями видеокамер.

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