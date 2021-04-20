«Похож на сшитое по кусочкам одеяло»: Полиция не стала расследовать дело найденной на АЗС Симферополя собаки с перерезанным горлом

Пес перенес несколько операций и проходит реабилитацию в клинике. Фото: Алена Толкачева/facebook

Крымские полицейские не нашли состава преступления в истории с найденной на симферопольской АЗС собаке с перерезанным горлом. Как сказано в ответе МВД по РК, в возбуждении уголовного дела по статье «жестокое обращение с животными» отказано в связи с отсутствием события преступления - установить, что псу именно перерезали горло, а это произошло не по случайности, сотрудники полиции не смогли.

Наличие пули между лопаток полицейские обошли вниманием, как и характер пореза - от уха до уха. На этом основании направлено обращение к прокурору Крыма с просьбой отменить отказ в возбуждении уголовного дела и провести проверку по факту.

МВД не нашло состава преступления в перерезанном горле пса.Фото: Дмитрий Фролов/facebook

Хирургам удалось собрать пса буквально по кусочкам. Вначале ему зашили располосованное горло, но ткани прижились не все, начался некроз. Отмирающие участки кожи пришлось удалять и пересаживать на их место новые. Из-за практически круговой раны операцию разделили на этапы: сперва одна половина шеи, затем другая, затем разорванная от укусов лапа и заживление мест-доноров на брюшке.

- Единственное место, где у него осталась шерсть - это голова и хвост, - рассказала КП-Крым зооволонтер Алена Толкачева. - Все остальное выбрито и похоже на сшитое по кусочкам лоскутное одеяло.

Волонтеры узнали историю происхождения пса. Его вместе с двумя щенками выбросили в лес, где их нашла живущая в многоэтажке по ул. 60 лет Октября пожилая женщина. Она выходила щенят, двоих пристроила, а третий, по кличке Рыжий, остался жить возле дома.

Но из-за агрессивных соседей собаку пришлось переместить в соседний двор, где уже жил пес Беляш. Против нового жильца в своей будке он возражать не стал, и Рыжий получил новое прозвище Печенька.

После того, как истекающего кровью пса с перерезанным горлом нашли вначале марта на АЗС при въезде в микрорайон Фонтаны, у животного появилась новая кличка - Везунчик. Сейчас он проходит длительный курс реабилитации, предполагающий стерильную обстановку, инъекции и перевязки. Только по результатам лечения будет понятно, вернется ли Везунчик в будку к Беляшу или его пристроят в семью.

Пса сшили буквально по кускам. Фото: Алена Толкачева/facebook

Зоозащитников возмущает отношение полиции к подобным делам, которые даже при установленной личности живодера закрывают в связи с отсутствием состава преступления. Волонтеры уверены, что добрый и доверчивый Везунчик стал жертвой заводчиков бойцовых собак, которые вывезли его для тренировки навыков у своих питомцев. То, что пес уже второй раз избежал смерти благодаря сочувствию и социальной ответственности неравнодушных людей, само по себе является чудом.

В настоящее время долг в ветеринарной клинике перевалил за 70 тысяч рублей.

Средства на лечение пса можно перечислить по следующим реквизитам:

Карта Рнкб 2200 0202 2846 2729

Яндекс 410016367487382

Qiwi +7978 094- 98-07

Либо непосредственно в клинику по реквизитам:

Р/с 40702810340480001119

Кор счёт 30101810335100000607

ИНН 9102156846

КПП 910201001

ОКПО 808713

ОГРН 1159102020824

БИК 043510607 РНКБ БАНК (ПАО)

Г. СИМФЕРОПОЛЬ

Назначение платежа: На лечение собаки - Везунчик

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