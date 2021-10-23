На Крым 24 октября обрушаться мощные грозовые ливни

Мощные дожди обрушатся на Крым 24 октября Фото: Архив "КП"

В Крыму 24 октября ожидается ухудшение погоды, сообщили в ГУ МЧС России по РК. В связи с прохождением холодного фронтального раздела на полуостров придут мощные дожди, которые обрушатся на южные, центральные и восточные районы республики. Также в регионе будет господствовать северо-западный ветер до 15-20 метров в секунду, порывы будут достигать 25 метров в секунду.

- Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений, – говорится в сообщении.

Жителям и гостям полуострова советуют воздержаться от поездок на природу, а также напоминают по меры предосторожности, которые следует соблюдать во время непогоды.

Ранее сообщалось, что в МЧС призвали крымчан быть осторожнее при сборе грибов. Есть риск угодить в больницу с отравлением.

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