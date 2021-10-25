Космонавт Антон Шкаплеров опубликовал снимок Крыма с околоземной орбиты

Снимок Крымского полуострова с околоземной орбиты. Фото: Антон Шкаплеров/instagram

Командир экипажа корабля «Союз МС-19», космонавт-испытатель, Герой России Антон Шкаплеров поприветствовал крымчан с борта Международной космической станции (МКС). Об этом он написал на своей странице в Instagram. В социальной сети он опубликовал снимок Крымского полуострова с околоземной орбиты.

- Рад снова приветствовать всех жителей нашего прекрасного полуострова с борта Международной космической станции, – написал Шкаплеров.

Ранее сообщалось, что из космоса пришло поздравление с Днем города Симферополя 2021. Жителей столицы Республики Крым поздравили с праздником постояльцы Международной космической станции.

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