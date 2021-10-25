Крымчанин отправится в тюрьму за кражу трактора стоимостью 250 000 рублей

Правоохранители задержали мужчину, который украл у россиянина дорогостоящий трактор Фото: Архив "КП"

В полицию обратился 52-летний житель города Владимира. Он сообщил о том, что на территории Черноморского района в селе Северное неизвестные украли принадлежащий ему трактор стоимостью 250 000 рублей.

Стражи порядка задержали вора, которым оказался 44-лений житель Симферополя. Он не стал отрицать содеянное и дал признательные показания.

- Следственным отделением ОМВД России по Черноморскому району года по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба), – говорится в сообщении.

Теперь нарушитель может отправиться в тюрьму сроком на пять лет.

Ранее сообщалось, что в Ялте вымогатель похитил у туристки 300 тысяч рублей. Злоумышленнику грозит семь лет тюрьмы.

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