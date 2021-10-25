В Крыму с начала года местные аграрии продали более 21 тысячи тонн продукции

С начала года крымские фермеры продали более 21 тысячи тонн продукции Фото: "КП" Архив

В Крыму с 2021 года местные аграрии реализовали более 21 тысячи тонн продукции, сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым - министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

По его словам, с января этого года объем продаж сельхозпродукции в республике вырос на две тысячи тонн в равнении с тем же периодом прошлого года. Также с 23 октября аграрии реализовали порядка 110 тонн продукции в Симферополе.

- Количество участников – сельхозтоваропроизводителей – за прошедшую субботу составило более 100. Аграрии реализовали 110 тонн собственной продукции в крымской столице, – уточнил Рюмшин.

Ранее сообщалось, что торговые сети Крыма соблюдают условия республиканского меморандума. Проведен мониторинг цен на социально значимые продукты.

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