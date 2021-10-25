В Симферополе приведут в порядок проблемный переулок Мраморный

В проблемном переулке Симферополя обустроят тротуар и канализацию Фото: Архив "КП"

В Симферополе намерены привести в порядок переулок Мраморный (район железнодорожного вокзала). Как сообщили в пресс-службе местной администрации, где отсутствуют пешеходные зоны и инженерные коммуникации.

- По сути это промышленная зона без дорог и тротуаров, есть проблемы с водоотведением и проведением канализации к домовладениям. Поручил оперативно завершить устройство тротуара. Для решения других вопросов будем работать во взаимодействии с «Водой Крыма» и Минтрансом, – приводит пресс-служба слова главы Симферополя Валентина Демидова.

Все проблемы в районе будут решаться поэтапно. К настоящему моменту проработаны вопросы, связанные с возможностью обустройства в переулке временной пешеходной дорожки, строительством ливневой и хозяйственно-бытовой канализации.

По его словам, департаментом также будет проведена работа по формированию стоимости на разработку проектно-сметной документации по вышеуказанным вопросам.

Ранее сообщалось, что в Симферополе появится новое здание для детской школы искусств. Обучающимся необходимы специальные условия, которых они сейчас лишены.

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