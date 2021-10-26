Где в Симферополе нет света 26 октября

Временные неудобства связаны с ремонтом на линиях электропередач Фото: "КП" Архив

В Симферополе с 09.00 часов до 17.00 часов 26 октября по некоторым адресам нет света, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго». Временные ограничения связаны с ремонтом на линиях электропередач.

Электроснабжение будет ограничено по адресам:

улица Битакская 70-106 (чет), 41-95 (нечет);

улица Ладыгина 24-28 (чет);

улица Лебедева 26-42 (чет), 27-41 (нечет);

улица Солнечная 32-48 (чет), (чет), 35-47 (нечет);

улица Чапаева 2а-6 (чет), 1-5 (нечет);

переулок Щорса 2-12 (чет), 1-9 (нечет);

улица Футболистов 10-14/58 (чет);

улица Крылова 56-72 (чет), 61-73 (нечет);

переулок Холмистый 2-6 (чет);

улица Балаклавская 30;

улица Батурина 59;

улица Русская 37-103 (нечет);

Ранее сообщалось, какой будет погода 26 октября в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов.

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