В Симферополе и пригороде по некоторым адресам нет воды 26 октября

Временные неудобства связаны с проведением ремонта на сетях Фото: "КП" Архив

В Симферополе по некоторым адресам 26 октября нет воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма». Временные ограничения связаны с проведением ремонта на водных сетях.

Так, с 10.00 до 17.00 будет ограничено водоснабжение по адресам: улица А. Невского (частично), улица Толстого (частично), улица Павленко (частично), улица Долгоруковская, переулок Галерейный, улица Речная, а также прилегающие улицы и переулки. Кроме того, до 12.00 краны будут сухими на улице Связистов, улице Тарабукина, улице Петровская Балка, улице Братская, улице Бархотова, улице Долетова, улице Нестерова, улице Досычева, улице Петровского, улице Пирогова и улицах С. Перовской, Б. Хохлова, В. Дацуна, Г. Родионова, З. Рухадзе.

Также до 06.00 часов 27 октября не будет воды по адресам: улица Киевская (частично), улица Степная, улица Заречная, переулок Строительный, СТ «Дзержинец», село Мирное (частично), село Богдановка, улица Железнодорожная, поселок Давыдовка, поселок Молодежное - 2, 3, 4, 5, пгт. ГРЭС, пгт. Аграрное, пгт. Комсомольское, село Укромное, СНТ «Энергетик», микрорайон Москольцо (улица Кечкеметская (частично), улица Ростовская, улица Гагарина, улица Набережная, улица Смольная, улица Никанорова, улица Л. Чайкиной, улица Шалфейная, улица Вишнёвая, улица Полюсная, улица Донская и т.д.)

Ранее сообщалось, где в Симферополе нет света 26 октября. Энергетики проводят ремонтные работы.

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