В больницах Керчи образовались большие очереди на прививку от Covid-19

В Керчи появились очереди на вакцинацию от COVID-19 Фото: Архив "КП"

В больницах Керчи образовались большие очереди среди желающих сделать прививку от коронавируса.

Как передает «Крым 24», вакцины в прививочных пунктах достаточно. В минувшие выходные в Керченскую городскую больницу №3 завезли еще две тысячи доз. Несмотря на то, что многие записываются на прививку через Госуслуги, немало людей стоит и в живых очередях. Время ожидания у некоторых составляется около трех часов.

- Сейчас время ожидания на вакцинацию довольно длительное в связи с тем, что большое количество людей хочет вакцинироваться, а количество сотрудников осталось прежним. Люди, которые приходят по живой очереди, не пропускают тех, кто записан на Госуслугах, – рассказал СМИ Николай Федин, заместитель главврача по поликлиническому разделу работы ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3».

Кроме того, ранее в соцсетях появилась информация о том, что вакцина отсутствует. По словам Федина, в пятницу ее действительно не было, но уже в субботу завезли новые ампулы. В настоящий момент все пункты вакцинации работают в штатном режиме. Ежедневно специалисты прививают около 200 человек.

Ранее сообщалось, как обязательная вакцинация в Крыму приводит к распространению коронавируса. Все, что призвано сократить распространения инфекции, на практике содействует ее передаче.

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