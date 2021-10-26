За истекшие сути в Крыму выявили 662 новых случая Covid-19

В Крыму по-прежнему реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Архив "КП"

За истекшие сути на территории Республики Крым выявили 662 новых случая коронавируса. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 93 314 положительных на Covid-19, за этот же период на полуострове выздоровели от ковида 78 775 человек (707 – за последние сутки), также с начала пандемии в республике скончались от коронавируса 2 911 пациентов (17 – за последние 24 часа).

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 472 человека, – говорится в сообщении.

В Крыму по-прежнему реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Напомним, в связи с активным ростом количества инфицированных Covid-19 по всей стране с 30 октября по 7 ноября включительно объявлены нерабочие дни. Такие меры призваны снизить скорость распространения заразы, а также ускорить темпы вакцинации среди населения. Прививочные пункты в Крыму во время длинных выходных будут продолжать работать.

Ранее сообщалось, что в больницах Керчи образовались большие очереди на прививку от Covid-19. Стоящие в живом порядке не пропускают тех, кто записался через Госуслуги.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50