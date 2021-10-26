В Крыму задержан преступник, зарезавший местного жителя в ходе ссоры

В Крыму полицейские задержали мужчину, зарезавшего местного жителя Фото: Архив "КП"

В Ленинском районе Крыма правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В одно из местных отделений полиции обратилась женщина, которая сообщила, что в селе Калиновка во дворе дома между тремя мужчинами происходит драка. Стражи порядка незамедлительно отправились на место, где обнаружили двух мужчин с ножевыми ранениями. Один из них к моменту прибытия полиции был уже мертв.

- Погибшим оказался 34-летний приезжий гражданин. Второй пострадавший - 38-летний мужчина, с множественными ножевыми ранениями был доставлен в больницу, – говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность преступника, им оказался 39-летний ранее судимый местный житель. Выяснилось, что агрессор напал на пострадавших в результате возникшего конфликта на бытовой почве.

Напомним, мать взорванного на газовом баллоне мальчика в Алуште рассказала о его состоянии. Четырехлетнего крымчанина выписали из больницы.

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