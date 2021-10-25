Мать взорванного на газовом баллоне мальчика в Алуште рассказала о его состоянии

Сейчас мальчик чувствует себя намного лучше и идет на поправку. Фото: Эдие Девлетова / Инстаграм

Четырехлетнего мальчика из Алушты, которого отец чуть не подорвал с помощью газового баллона, выписали из больницы домой. Об этом написала его мать Эдие Девлетова в своем Instagram.

Еще в начале октября мужчина насильно забрал у своей бывшей жены младшего сына, вывез его в лес и взорвал рядом с ним газовый баллон. После страшного происшествия двое суток ребенок находился в тяжелом состоянии и без медицинской помощи. Позже у малыша диагностировали больше 13% ожогов тела. По словам матери, таким образом отец решил отомстить ей за развод.

Всего две недели назад состояние мальчика было неутешительным. Фото: Эдие Девлетова / Инстаграм

В Следкоме на мужчину завели уголовное дело по фактам покушения на убийство малолетнего, совершенного опасным способом. Его подозревают в истязаниях беременной женщины и нарушении неприкосновенности частной жизни.

Спустя две недели мальчика выписали из больницы. Сейчас он чувствует себя намного лучше и идет на поправку.

- Раны хорошо затягиваются, личико почти чистое уже, краснота со временем должна уйти, шрамов, надеюсь, тоже не останется, - пишет Эдие. - Левая ручка заживает тяжелее. Да, еще болит. При ходьбе, беге хромает, больно наступать, но и это заживет. Появился нервный тик левой части лица, будем бороться и с этим.

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