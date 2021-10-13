В Крыму против отца, взорвавшего газовый баллон рядом с сыном, возбудили уголовное дело

Сейчас ребенок находится в больнице с ожогами всего тела площадью до 13%. Эдие Девлетова / Инстаграм

После громкой истории о том, как в начале октября житель Алушты насильно забрал у своей бывшей жены младшего сына, вывез в лес и взорвал газовый баллон прямо рядом с четырехлетним ребенком, против мужчины возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе Следкома РФ, его подозревают в покушении на убийство своего несовершеннолетнего сына.

- Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Алушты, подозреваемого в покушении на убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом, истязании беременной женщины, нарушении неприкосновенности частной жизни, - отметили в пресс-службе СК.

Сейчас мужчина вместе со своим сыном находится в больнице на лечении под охраной сотрудников полиции.

Напомним, трагедия случилась 4 октября, когда мужчина внезапно ворвался в квартиру бывшей жены, забрал четырехлетнего ребенка и увез на машине в лес.

По словам матери, бывший супруг часто шантажировал ее расправой и говорил, что равно или поздно отомстит ей за развод, поэтому и решил забрать самое дорогое - ребенка.

После страшного происшествия несколько суток малыш находился в тяжелом состоянии и без медицинской помощи. Родственники по линии бывшего мужа рассказали о случившемся только через несколько дней. С понедельника на вторник мальчик мучался от сильной боли и ожогов, но это не вызывало жалости у отца. Мужчина не отвечал на звонки матери, а позже попытался расправиться со вторым ребенком, но из-за плохого самочувствия так и не смог этого сделать.

Сейчас ребенок находится в больнице с ожогами всего тела площадью до 13%. Его состояние, по словам врачей, стабильное, угрозы жизни и здоровью нет.

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