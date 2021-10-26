В Феодосии полицейские задержали 40-летнюю воровку

В Крыму задержана воровка, которая вынесла из дома пенсионерки ценные вещи Фото: Архив "КП"

В отделение полиции Феодосии поступило сообщение от 67-летней местной жительницы о том, что из ее квартиры похитили цифровой фотоаппарат и два мобильных телефона, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Стражам порядка удалось установить личность преступницы, которой оказалась ранее судимая 40-летняя местная жительница. Выяснилось, что нарушительница летом снимала комнату у пенсионерки, но потом съехала, оставив часть вещей.

- За вещами бывшая постоялица пришла спустя время. Но хозяйки не оказалось: дверь квартиры открыла ее сестра, запустив женщину в квартиру и разрешив той забрать свое имущество. Однако вместе со своими вещами злоумышленница прихватила и чужие, – говорится в сообщении.

Похищенную технику женщина продала на рынке, а вырученные деньги потратила.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержан преступник, зарезавший местного жителя в ходе ссоры. Еще один пострадавший находится в больнице с ножевыми ранениями.

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