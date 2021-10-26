За неделю интернет-мошенники обокрали крымчан на 5 миллионов рублей

Более 5 миллионов рублей лишились крымчане из-за кибермошенничества Фото: Архив "КП"

На территории республики Крым за прошедшую неделю интернет-мошенники обманули местных жителей на 5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Наиболее распространенными в регионе являются махинации в туристической индустрии.

- За этот период зарегистрировано 59 киберпреступлений, раскрыто – 15, – приводит пресс-служба слова начальника отдела по раскрытию киберпреступлений Управления уголовного розыска МВД по РК Наримана Бекташа.

По его словам, максимальное наказание за онлайн-мошенничество согласно статье 159.6 УК РФ – до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Крыму 70% киберпреступлений остаются нераскрытыми. Большая часть злоумышленников находится за пределами республики.

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