В Симферополе планируют построить новую ливневую канализацию

Новую ливневую канализацию построят в Симферополе Фото: Архив "КП"

В Симферополе планируется строительство новой ливневой канализации, сообщил глава администрации Симферополя Валентин Демидов во время аппаратного совещания.

По его словам, бюджет крымской столицы в 2022 году должен предусматривать средства на проектирование ливневой канализации на самых проблемных участках.

- Для четкого определения необходимых объемов финансирования необходимо еще раз изучить предложения по каждой из территорий по приоритетности, а также проанализировать основания для расчетов, – цитирует пресс-служба муниципалитета градоначальника.

Ранее сообщалось, что в Евпатории строят два детсада на 600 мест. Срок сдачи запланирован на конец 2022 года.

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