В Евпатории строят два детсада на 600 мест

До конца следующего года планируют построить 16 детсадов. Фото: Минстрой РК

В Евпатории идет строительство двух новых детских садов, общей вместимостью на 600 мест. Деньги на их строительство поступают из федерального бюджета по соглашению с Минпросвещения РФ.

По информации начальника участка на строительстве детского сада по ул. Чапаева Александра Бебко, с учетом высокой сейсмичности этого района до 7 баллов используется каркасно-монолитный вариант с армированием и легкими конструкциями.

- Цокольная часть фундамента уже выполнена, в данный момент идет монтаж опалубки и подготовка инженерных сетей, - уточнил Бебко. - У нас жесткие сроки, должны сдать объект осенью 2022 года.

До конца года корпуса будущих детсадов должны быть накрыты крышей. Фото: Минстрой РК

Второй детский сад возводится на ул. Интернациональная. На обоих объектах строители торопятся закончить монтаж корпуса, чтобы в межсезонье и непогоду основные работы проходили внутри. Тогда количество людей на стройке увеличится в разы, чтобы сдать все помещения в срок.

Всего, по информации Минстроя Крыма, в республике одновременно возводятся 16 детских садов на 3850 детей. Так, в Симферополе и Симферопольском районе ведется строительство 9 дошкольных учреждений, в городе Евпатория – 2, в Ялте – 1, в Бахчисарае и Бахчисарайском районе – 2, в Керчи и Феодосии по 1. На работы выделено 6 миллиардов рублей. Все объекты должны быть готовы к концу 2022 года.

Кроме того, идет строительство дошкольных учреждений в рамках ФЦП. Сейчас в работе 47 объектов на 8350 мест. Еще один детский сад на 140 мест вошел в нацпроект.

В Евпатории используют каркасно-монолитную технологию из-за 7-бальной сейсмозоны Фото: Минстрой РК

В очереди в детские сады в Крыму стоит 6906 детей в возрасте от 0 до 8 лет. С начала этого года в республике открыли 12 новых детских садов. Один из них был реконструирован в крымской столице, еще один – в жилом доме в Симферополе - был выкуплен у застройщика. 2 модульных детских сада построили в Ленинском районе и Феодосии, 8 капитальных – в Симферополе, Судаке, Сакском, Бахчисарайском и Симферопольском районах.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму сократилась очередь в детские сады

По-прежнему нехватку мест в детсадах испытывают жители Симферополя (подробнее)

В Симферополе откроют три новых детских сада

В следующем году планируют достроить еще 17 дошкольных учреждений по всему Крыму

(подробнее)