Сотрудники ресторана не пустили к себе проверяющих, потому что они были без QR-кода о вакцинации

С 25 октября в Крыму ввели систему QR-кодов Фото: Архив "КП"

Одного из участников рейда антиковидных ограничений не пропустили в ресторан в центре Симферополя. Прямо на входе сотрудник администрации признался работнику общепита, что забыл свой сертификат с QR-кодом дома.

Об этом сообщил в своем инстаграм директор сети популярных крымских ресторанов Давид Унанян.

- Нас посетила долгожданная проверка с администрации. Пришли убедиться, насколько мы соблюдаем антиковидные меры. Но не смогли зайти, потому что доблестная администратор потребовал у них QR-код. И как оказалось, у одного из сотрудников его не было. Он говорит - дома забыл, - отметил бизнесмен.

Напомним, с 25 октября в Крыму ввели систему QR-кодов. Теперь для того, чтобы попасть почти в любое заведение, придется показать заветный сертификат или хотя бы свежий ПЦР-тест, иначе - на выход.

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