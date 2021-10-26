Отложения метана в Черном море могут привести к кардинальным изменениям климата в Крыму

Отложения метана в Черном море могут привести к значительным изменениям климатических условий на Крымском полуострове Фото: Архив "КП"

Вдоль крымского побережья в Черном море ученые нашли метан. По их мнению, при определенных условиях он может привести к глобальным климатическим изменениям, сообщила в ходе пресс-конференции кандидат биологических наук Наталия Мильчакова. Уточняется, что метан обнаружен на глубинах от 0,5 до 50 метров.

- Это природное явление. Но повышение температуры воздуха и воды, а также изменение температуры в донных отложениях могут запустить опасные процессы. Под действием температуры метан начнет выходить в атмосферу, образуя парниковые газы, что может привести к глобальным климатическом изменениям, – отметила кандидат биологических наук.

Ранее сообщалось, что Крыму нашли череп древней стокилограммовой гиены. Уникальные останки хранила в себе пещера Таврида.

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