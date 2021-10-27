В Алушту могут вернутся графики подачи воды

Глава Крыма не исключил новые ограничения водоснабжения в Алуште Фото: Архив "КП"

В Алуште по-прежнему сохраняется нестабильная ситуация с водоснабжением, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Не исключено, что в городе еще возможны ограничения водоподачи. Однако в настоящий момент таких решений нет.

- Симферополь проскочил весь период, уже ограничений по Симферополю не будет. Алушта – последняя точка осталась, но в результате ТЭО (технико-экономическое обоснование) по строительству нового водохранилища этот вопрос будет снят, но какое-то время возможно еще будут ограничения. Сегодня таких решений нет и в ближайшее время не планируется вводить, – сообщил глава РК.

Он добавил, что водоснабжение в городе все еще зависит от погодных условий. Тем не менее, переброска в алуштинский регион воды из Ялты не рассматривается.

Ранее сообщалось, что вода из-под Азовского моря в Крыму не годится для употребления. Ученый озвучил результаты исследований.

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