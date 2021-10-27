В Симферополе рецидивисты украли у колясочника инвалидное кресло

В Симферополе мужчины украли у колясочника инвалидное кресло Фото: Архив "КП"

К правоохранителям в Симферополе обратился 47-лтений мужчина и сообщил, что неизвестные похитили у него инвалидную коляску, когда он спал на лавочке в одном из местных скверов. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, размер ущерба был оценен в 22 тысячи рублей.

Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев, а также записи камер видеонаблюдения. Нарушителями оказались двое мужчин: 38-летний симферополец и 52-летний житель Севастополя. Оба ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе и за воровство.

- Подозреваемые рассказали, что они увидели стоящую без присмотра инвалидную коляску и рядом с ней спящего мужчину. Недолго думая, они забрали ее, и продали на одном из рынков Симферополя, вырученные деньги потратили, – говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Теперь мужчины могут сесть в тюрьму на пять лет.

Ранее сообщалось, что крымчанин отправится в тюрьму за кражу трактора стоимостью 250 000 рублей. Ему грозит пять лет тюрьмы.

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